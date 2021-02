Którą agencję marketingową wybrać? Mamy zestawienie i porady, jak reklamować się w sieci

Pobierz ebook z raportem o agencjach interaktywnych

Co znajdziesz w ebooku?

Jeśli chodzi o formaty reklamowe największą popularnością póki co cieszą się materiały wideo i, jak wskazują prognozy, trend ten utrzyma się nie tylko w tym roku. Wysoką skutecznością odznacza się SEM, do którego nadal należy znaczna część rynku. Reklamy w wyszukiwarce to przede wszystkim niższe koszty oraz możliwość dotarcia do precyzyjnie określonego odbiorcy.