Księżyc "odwiedzi" w weekend kilka planet. Niezwykłe zbliżenie na nocnym niebie

Tydzień rozpoczęliśmy od pełni Księżyca, ale w weekend Srebrny Glob minie kolejno planety Neptun, Mars i Uran. To jednak nie wszystko, co zobaczymy przed 9 sierpnia na niebie, a do obserwacji większości zjawisk nie potrzeba teleskopu.

Pełnia Księżyca już za nami, ale to nie koniec niezwykłych zjawisk na niebie (NASA)