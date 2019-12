WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Klaudia Stawska 3 godziny temu Krzywa Wieżą w Pizie odkrywa swoje sekrety. Badaczka twierdzi, że rozwiązała zagadkę Włoska badaczka jest zdania, że udało jej się rozwiązać jedną z najstarszych tajemnic Krzywiej Wieży w Pizie. Przetłumaczyła ważny, średniowieczny napis. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Badaczka rozwiązała zagadkę Krzywej Wieży w Pizie (Shutterstock.com) Giulia Ammannati z uczelni w Pizie przyznała, że udało jej się przetłumaczyć napis, który prawdopodobnie zdradza architekta, który stał za projektem Krzywiej Wieży w Pizie. Sama budowla liczy ponad 800 lat, ale do tej pory nie było jasne, kto ją zbudował. Ammannati przeanalizowała tekst historyka sztuki, architekta i malarza Giorgio Vasariego z XVI wieku, który dawał pierwsze wskazówki na temat autora budowli. Vasari twierdził, że Krzywą Wieżę w Pizie zbudował rzeźbiarz i architekt Bonanno Pisano, który żył w Pizie w XII wieku. Jednak w XIX wieku odkryto tabliczkę z brązu z inskrypcją, która mogła wskazać prawdziwego autora Krzywej Wieży. Przez lata badaczom niestety nie udało się rozszyfrować zapisu i dopiero Giulia Ammannati zdołała przetłumaczyć treść inskrypcji. Odkrycie, którego dokonała Ammannati zdaje się potwierdzać zapiski Giorgio Vasariego. Treść na tabliczce brzmi: "Ja wzniosłem i stworzyłem wspaniałe dzieło ponad wszystkie inne, jestem obywatelem Pizy, nazywanym Bonanno". Badaczka jest zdania, że tabliczka miała zostać umieszczona na budowli i być podpisem autora. Jednak artysta zrezygnował z tego, kiedy zobaczył, że Wieża jest... krzywa. Tabliczkę znaleziono w 1939 roku i sądzono, że wskazuje miejsce pochówku. Ammannati uważa jednak, że najprawdopodobniej została porzucona na placu budowy, ponieważ artysta nie chciał przyznać się do projektu. Zobacz też: Grobowce pełne skarbów. Mają 3500 lat Krzywa Wieża w Pizie Włoskie władze podkreślają, że Krzywa Wieża w Pizie była jedynym niepodpisanym zabytkiem na Polu Cudów w Pizie. Dzięki odkryciu Ammannati może się to w końcu zmienić. Co ciekawe nieopodal znajduje się inne dzieło Pisano - zaprojektował drzwi Porta Reale katedry w Pizie. Krzywa Wieża w Pizie została wpisanych w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jej całkowita wysokość wynosi niecałe 55 metrów i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli we Włoszech.