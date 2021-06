Kryzys klimatyczny. Pogoda będzie coraz bardziej niebezpieczna

- Huragany i cyklony są rzadsze, ale za to bardziej intensywne - zwraca uwagę dr Wehner. Profesor Kevin Trenberth zajmujący się badaniem atmosfery również zwrócił uwagę na to, że problemem nie jest częstotliwość występowania wielu ekstremalnych zjawisk. Bardziej niepokojące jest to, że są coraz intensywniejsze, a przez to bardziej niebezpieczne.