Naukowcy zaintrygowani znaleziskiem na Marsie. Co skrywał krater?

Bardzo ciekawe jest to, że wspomniane nachylenie osi obrotu Marsa, najpewniej uległo dużej zmianie na przestrzeni setek milionów lat. Inne nachylenie powodowało inny rozkład temperatur na plancie, a to pozwoliło na formowanie się pokładów lodu w takich obszarach, na których dzisiaj by do tego nie dochodziło.