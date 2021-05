Koty kochają pudełka, a naukowcy wiedzą co jest tego powodem

W czasopiśmie Applied Animal Behaviour Science ukazała się ciekawa praca, która zajmuje się tematem zachowania kotów w stosunku do pustych kartonów. Zdaniem badaczy, zjawisko to ma swoje podłoże w sposobie postrzegania świata przez koty. Naukowcy uważają, że jest to wynik zjawiska znanego jako iluzoryczne kontury bądź kontury subiektywne.