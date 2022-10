Urządzenia mobilne rządzą światem technologii. Jest to niezaprzeczalny fakt, którego dowodem są twarde liczby. Zgodnie z danymi instytutu Raport strategiczny, już ponad 90% internautów używa urządzeń mobilnych, takich jak telefony czy tablety do aktywnego korzystania z sieci. Coraz więcej firm akceptuje ten trend, oferując swoim klientom dedykowane aplikacje mobilne, ułatwiające interakcje z klientem a także oferujące dodatkowe funkcjonalności.

Liczba aplikacji na popularne platformy, takie jak Android i iOS wzrasta, a wraz z rozwojem rosną także wymagania użytkownika końcowego. To jeden z powodów, dla których branża IT szczególną uwagę przykłada do rozwoju technologii ułatwiających tworzenie natywnych aplikacji mobilnych, takich jak Kotlin czy Swift, ale też frameworków, które zwiększają wydajność pracy poprzez symultaniczne tworzenie aplikacji na wszystkie platformy. Rynek aplikacji mobilnych jest niezwykle chłonny i zapewnia doskonałe perspektywy rozwoju dla młodych adeptów programowania.