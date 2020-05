Koszule i bluzki bez zagnieceń. Pralkosuszarki na miarę twoich potrzeb

Pralkosuszarki zapewniają wygodę, oszczędność czasu i miejsca oraz ulgę w czynnościach związanych z praniem, suszeniem, prasowaniem i przechowywaniem ubrań. Te urządzenia tanieją, także te oszczędne, sprawdzonych marek i o ciekawych funkcjach. Są przydatne, jeśli często chodzisz w koszulach, a dla rodzin z dziećmi wręcz idealne.



Będziesz żałował, że nie kupiłeś jej wcześniej

Wkładasz brudne, wyjmujesz czyste, pachnące, suche i bez zagnieceń. Niemożliwe? Niekoniecznie, bo już poniżej ok. 3 tys. zł możemy nabyć pralkosuszarkę w dobrej klasie energetycznej i ze skutecznym programem suszenia bez zagnieceń. Jak to działa? Bęben w trakcie suszenia obraca się wolniej, przez co materiał nie jest mocno mięty, a po wysuszeniu obraca się nadal w regularnych odstępach czasu nawet do 2 godzin. Tę opcję docenią też ci, którzy nie mogą wyjąć prania zaraz po wysuszeniu, co w zwykłych modelach także ogranicza mięcie się ubrań. Wiele suszarek i pralkosuszarek jest obecnie dostępnych w lepszych cenach, ale nie wszystkie zapewnią nam takie efekty suszenia, które uwolnią nas od żmudnego prasowania koszul albo je przyspieszą.

Wyprasowana koszula wprost z pralki brzmi trochę jak scenariusz reklamy drogiego sprzętu AGD, ale nie jest tak do końca. Odrobina cierpliwości, przemyślana inwestycja, a także krótki research i mamy dobry sprzęt AGD w niewygórowanej cenie, więcej czasu, a po kilku miesiącach także pieniędzy. Delikatne programy suszenia, które są dedykowane np. koszulom i koszulowym bluzkom nie wysuszą ubrań ekspresowo, bo trwają nieco dłużej, ale wystarczy uruchomić je w odpowiednim momencie, aby zagniecenia były minimalne. Tak wysuszone ubrania nie wymagają prasowania wcale bądź musimy dokonać tylko drobnych poprawek.

Zaoszczędzisz czas i pieniądze

Po dłuższym czasie od pojawienia się na polskim rynku lepszych suszarek do ubrań i pralkosuszarek, przyszedł czas, kiedy dobre urządzenie nie mają tak zawyżonej ceny, jak jeszcze 2 czy 3 lata temu. To okazja, aby w cenie niewiele wyższej od solidnej pralki zyskać świetnego domowego pomocnika w codziennych obowiązkach. Tak jak zmywarki wyręczyły nas od stania przy zlewie, tak nowoczesne urządzenia, które dotąd głównie prały, pomogą nam zaoszczędzić czas i wysiłek włożony w wyjmowanie, rozwieszanie, zbieranie, składanie i prasowanie wysuszonego prania.

Skuteczny pomocnik w walce z nadmiarem prania

Dobre pralkosuszarki w atrakcyjnej cenie to urządzenie łączące skuteczne pranie, oszczędność (energii, miejsca, pieniędzy, czasu) i delikatność dla ubrań, których nie niszczą. Dodatkowo z czasem zaczęliśmy wymagać od nich, aby nie gniotły suszonych ubrań, lecz sprzęt o takich właściwościach wiązał się z wydatkiem od ok. 5 tysięcy lecz dla wielu nabywców ta cena była zbyt wysoka. Teraz skuteczne urządzenie do prania i suszenia kosztuje mniej (2 do 3 tys. zł), a za atrakcyjną cenę nie dopłacamy np. głośnością wybranego modelu czy szybciej niszczejącymi ubraniami.

Choć wyższej klasy urządzenia są droższe o minimum tysiąc złotych, to jednak dają też więcej możliwości. Szybsza praca przy zastosowaniu wydajniejszego silnika skraca czas prania i suszenia nawet o 20 proc. Jak nietrudno oszacować, połączenie krótszego czasu pracy z energooszczędnym silnikiem bezpośrednio przekłada się na wysokość rachunków za energię.

Dla tych, którzy nie przepadają za prasowaniem

Lepsze modele pralkosuszarek i suszarek automatycznych do ubrań to też praktyczne drzwiczki, przez które w trakcie trwania programu dorzucimy zbłąkaną skarpetkę i coś, na co użytkownicy starszych pralkosuszarek często narzekali: przy pojemności pralki 8 do 9 kilogramów możemy suszyć nawet do 6 kilogramów prania (wcześniej, aby wysuszyć ubrania, trzeba było wyjąć ponad połowę mokrych rzeczy, przez co suszenie trwało dłużej).