Korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Jak robić to bezpiecznie?

To koszt zakupu jednego z najtańszych uchwytów na telefon. Oferta jest tutaj dość spora i oczywiście ceny potrafią być znacznie wyższe. Wszystko zależy od sposobu montażu, jakości wykonania i funkcji dodatkowych. Skoro przy montażu jesteśmy, to najczęściej wybierane są dwie opcje. Pierwsza to przytwierdzenie uchwytu do kratki nawiewu, choć tu trzeba uważać, bo zarówno zbyt ciepłe jak i zbyt zimne powietrze może czasem doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub nieprawidłowego funkcjonowania. Drugi sposób to oczywiście użycie przyssawki, którą przyczepia się uchwyt do szyby. Tutaj należy pamiętać, żeby umieścić go z lewej strony, ponieważ ustawiając na środku, mózg mimowolnie będzie dzielił pole widzenia na dwie części. To może doprowadzić do tego, że zupełnie nieświadomie zawęzicie obszar obserwacji otoczenia w trakcie jazdy.