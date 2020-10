Korzystałeś z Groupona? Jest ważny komunikat – możesz odzyskać pieniądze

UOKiK poinformował o interwencji związanej z serwisem Groupon. Jest to platforma internetowa oferująca kupony zniżkowe czy vouchery na różne produkty i usługi. Według ustaleń UOKiK-u, firma przez rok stosowała w elektronicznym odstąpieniu od umowy domyślnie zaznaczone okienko o treści: "preferuję zwrot środków Groupon, by móc szybciej dokonać zakupu".

Każdy z klientów serwisu, który nie zwrócił na to uwagi, nie był w stanie odzyskać środków w formie pieniężnej. Trafiały one na konto Groupon, gdzie potem mógł je jedynie wykorzystać do zakupu innych voucherów. UOKiK stwierdził, że nie była to praktyka zgodna z prawem. Teraz przedsiębiorstwo zmieniło sposób działania, a osoby poszkodowane mogą odzyskać pieniądze.