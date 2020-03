Koronawirus w Polsce. Śmiertelność zarażonych wynosi 2 proc. - ogłasza wiceszef resortu nauki

Koronawirus w Polsce daje śmiertelność na poziomie 2 procent - mówi Wojciech Maksymowicz. Wiceszef resortu nauki wziął udział w akcji "Posłuchaj naukowca". W filmiku na YouTube porównuje SARS-CoV-2 do grypy i mówi co zrobić, by powstrzymać epidemię.

Wojciech Maksymowicz o koronawirusie (Youtube.com)