Koronawirus w Polsce. Ponad 15 tys. zarażonych. Rośnie liczba chorych na świecie [Mapa]

Koronawirus na świecie

296 594 - to aktualna liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 na świecie. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczba osób, które wygrały walkę z infekcją wzrosła już do 1 285 964. Najświeższe doniesienia dotyczące rozwoju pandemii na świecie można śledzić na bieżąco za pomocą interaktywnej mapy stworzonej przez Johns Hopkins University.