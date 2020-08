Koronawirus w Polsce. Kwarantanna skrócona do 10 dni. Ministerstwo Zdrowia ogłasza zmiany

Szef resortu poinformował, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. - Mamy na to dowody m.in. z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej (…), że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny - zapewniał Niedzielski. Podczas przebywania na kwarantannie, nie będzie również konieczności wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.