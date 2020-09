Koronawirus. Psycholog: wydaje nam się, że wiemy wszystko o COVID-19

Podobnie według niego jest z osobami, które wcześniej byli skorzy do wierzenia w teorie spiskowe, które teraz dużo łatwiej wierzą w to, że pandemia jest "plandemią".

Koronawirus. Mocny komentarz eksperta. Porównał antycovidowców do płaskoziemców

"Bańka społeczna"

– Takim znaczącym sygnałem pokazującym, jak to działa, były szturmy na sklepy, chwilowe braki makaronu i papieru toaletowego, który pod każdą szerokością geograficzną stał się absolutnie towarem pierwszej potrzeby. To były te momenty, kiedy widzieliśmy, że ludzie na poziomie racjonalnym rozumieją, że to nie ma specjalnego sensu, ale skoro wszyscy tak robią, to powinniśmy się w większą ilość jakiegoś produktu zaopatrzyć – stwierdził.