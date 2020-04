Koronawirus przepędził turystów. Lwy wykorzystały sytuację [Zobacz zdjęcia]

Pandemia koronawirusa spowodowała, że ludzie na całym świecie w bardzo krótkim czasie musieli przyzwyczaić się do życia w zupełnie nowej rzeczywistości. Czekając aż zakończy się kryzys wywołany chorobą COVID-19 większość czasu spędzamy w domach, a opuszczamy je tylko w najpilniejszych przypadkach. To, że nasza aktywność na świeżym powietrzu spadła, zaobserwowali nie tylko ludzie, ale również zwierzęta .

Podczas patrolu strażnik Richard Sowry zauważył jak wielkie koty urządzają sobie drzemkę na głównej drodze, która zwykle aż roiła się od samochodów z turystami. Choć nie był to nowy obrazek dla pracownika parku, to przyznał on, że lwy zazwyczaj wychodziły na jezdnie w nocy, a nie w środku dnia.