Koronawirus. Nowy wirus w Europie? Naukowcy zabrali głos

Wirus Zika z Afryki

Gorączka zwiększa prawdopodobieństwo występowania u noworodków mikrocefalii, czyli małogłowia. Objawia się to nienaturalnie małą głową i objętością mózgu. Z powodu wirusa Zika w Brazylii liczba przypadków nowonarodzonych dzieci z mikrocefalią znacznie wzrosła. W latach 2010-2014 było to 150 przypadków, natomiast w 2015 już 1248.

Zika może dojść do Europy

W ciepłym klimacie wirus może być przenoszony przez komary. Jak informuje serwis Nauka w Polsce , naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu dowiedli, że w temperaturze powyżej 19°C przechodzi on do śliny owadów, co umożliwia zakażenie człowieka przy wkłuciu.

Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni i temperatura na świecie będzie rosnąć, to do 2080 roku choroba może sięgnąć północnych rejonów USA, Chin, południowej Japonii oraz południowej i wschodniej Europy. W najlepszym wypadku wirus Zika nie sięgnie Japonii, jednak wymaga to natychmiastowej redukcji emisji dwutlenku węgla i jej całkowitego zatrzymania do 2100 roku.