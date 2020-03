Koronawirus. Nowe badanie pokazuje, że możesz roznosić wirusa, nie wiedząc o tym

Dlatego tak ważnymi działaniem zapobiegawczym jest pozostanie w domu i odizolowanie się od innych zwłaszcza w Polsce, gdzie służba zdrowia już teraz ma problemy z dostępnością sprzętu i personelu medycznego. Jeśli Polacy nie zastosowali by się do zasad izolacji i funkcjonowali, jak wcześniej, to wirus szybko rozprzestrzenił by się na całe społeczeństwo, czyli 38 mln. osób. Z kolei jeśli 20 proc. z tej liczby wymagałoby hospitalizacji, to do szpitale musiałyby przyjąć 7,6 mln. osób.