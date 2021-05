Koronawirus. Novavax może dostarczyć nowe szczepionki do UE przed końcem roku

Zgodnie z informacjami Reutersa , Novavax planuje rozpocząć dostarczanie swojej szczepionki na COVID-19 do Unii Europejskiej do końca tego roku. Dostawa ma obejmować 200 mln szczepionek, które mają chronić również przed nowymi wariantami koronawirusa.

Komisja Europejska wielokrotnie przekonywała, że zapewniła wystarczające ilości szczepionek, by zaszczepić 70 proc. dorosłej populacji do końca lipca br. Przy takim odsetku można mówić o kontrolowaniu wirusa do tego stopnia, by zakończyć pandemię.