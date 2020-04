Koronawirus: Niewielkie urządzenie może ratować życie pacjentom z COVID-19

Niewielkie urządzenie w walce o zdrowie

Pulsoksymetr u pacjentów z koronawirusem

Urządzenie jest przydatne u osób, które w łagodny sposób przechodzą COVID-19 lub podejrzewa się, że mogą być zakażone koronawirusem. Takie osoby nie są przyjmowane do szpitali. Trafiają do izolacji we własnych domach lub specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Otrzymują też pulsoksymetr z instrukcją, w jaki sposób z niego korzystać.