Koronawirus. Nie ma dowodów, że ibuprofen powoduje pogorszenia przebiegu COVID-19

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że ibuprofen może pogarszać stan osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19. Lek ten wykorzystywany jest do obniżenia temperatury chorego i do zwalczania stanów zapalnych. Prezes polskiego urzędu do spraw leków informuje, że informacja ta nie jest potwierdzona naukowo.