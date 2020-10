Koronawirus nie będzie wirusem sezonowym? Ekspert: SARS-CoV-2 będzie nas atakował

- Koronawirus nie opuści populacji ludzkiej. Skoro tak doskonale się zadomowił, to będzie nas atakował - twierdzi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Wirusolog poinformowała, że w Polsce zaobserwowano jak dotąd przynajmniej pięć odmian SARS-CoV-2.

Koronawirus nie zwalnia tempa. Ministerstwo Zdrowia każdego dnia informuje o kolejnych przypadkach zakażeń na terenie naszego kraju. Rosnące liczby chorych na COVID-19 powodują, że pojawia się coraz więcej pytań odnośnie SARS-CoV-2. Na kilka z nich postanowiła odpowiedzieć prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Jeszcze nie wiemy, jak długo utrzymuje się odpowiedź odpornościowa organizmu po kontakcie z tym wirusem. Jest to niezmiernie istotne nie tylko dla osób, które chorowały na COVID-19, ale także osób, które przeszły infekcję bezobjawowo. Czy takie osoby mogą się czuć bezpiecznie? – mówi w rozmowie z PAP prof. Szuster-Ciesielska.

Wirusolog przypomniała o opublikowanych informacjach dotyczących kilku osób, które po przejściu choroby COVID-19, po raz kolejny zakaziły się wirusem. Jedna z nich zmarła, inne w czasie drugiego zachorowania miały cięższe lub łagodniejsze objawy. - Nie ma reguły, jak będzie wyglądał przebieg choroby i natężenia objawów po drugim kontakcie z tym wirusem - zaznaczyła.

"Przynajmniej pięć odmian wirusa SARS-CoV-2 w Polsce"

Profesor podkreśliła, że w każdym z powyższych przypadków wykazano, że nie był to identyczny wirus i różnił się pod względem materiału genetycznego. - Można więc przypuszczać, że ta odporność, która się pojawia po pierwszym kontakcie, nie zawsze będzie skuteczna przy powtórnym zetknięciu się z wirusem - powiedziała.

Wirusolog wyjaśnia, że koronawirusy często ulegają modyfikacjom genetycznym, w każdym organizmie wirus się wielokrotnie replikuje i może podlegać zmianom decydującym o jego "rozpoznawalności" przez układ odpornościowy. - W Polsce zaobserwowano jak dotąd przynajmniej pięć odmian SARS-CoV-2, przy czym na razie nie są widoczne różnice w tempie zakażania i natężenia objawów chorobowych - zaznaczyła.

Odporność stadna

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, prof. Szuster-Ciesielska skrytykowała koncepcję tzw. odporności stadnej. - Jestem krytycznie nastawiona do tego typu stanowiska. Potwierdzam opinie WHO, że nie tędy droga. Nie należy świadomie dążyć do budowania odporności populacyjnej. Jest to narażanie społeczeństwa na wyższy odsetek zgonów - oceniła.

Wirusolog tłumaczy, że u młodszych osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 również występują ciężkie objawy chorobowe. Podkreśla, że wśród nich także zdarzają się przypadki śmiertelne.

- Uważam, że należy w taki sposób kontrolować przebieg epidemii, aby wszystkim osobom, które tego wymagają, zapewnić dostęp do opieki medycznej - dodała profesor.

"Wirus będzie nas atakował"

Prof. Szuster-Ciesielska podkreśliła, że koronawirus SARS-CoV-2 jeszcze nie jest do końca poznany i wciąż trwają badania dotyczące m.in. tego, jak długo może się on utrzymywać w środowisku i być wciąż zdolnym do zakażania. - Opublikowane ostatnio badania wskazują, że SARS-CoV-2 może utrzymać swą zakaźność na banknotach i telefonach komórkowych nawet do 28 dni. Koronawirus potrafi przetrwać na dłoniach do 9 godzin, a więc 5 razy dłużej niż w przypadku wirusa grypy. Dlatego mycie i dezynfekcja rąk są tak kluczowe dla zatrzymania transmisji wirusa - zaznaczyła.

Zdaniem wirusolog, istnieją uzasadnione podejrzenia, że obecny koronawirus nie opuści populacji człowieka. - Skoro tak doskonale się zadomowił, to będzie nas atakował. I wszystko wskazuje na to, że nie będzie to wirus sezonowy - dodała.

Profesor przyznaje, że jednym z rozwiązań tego problemu może być szczepienie.