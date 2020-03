Koronawirus. Naukowcy po raz pierwszy przebadali chore tkanki. Wnioski niepokoją

Naukowcy pierwszy raz przebadali tkanki zaatakowane koronawirusem we wczesnym stadium COVID-19. Tkanka została pobrana jeszcze przed wstąpieniem objawów, co naukowcy określają, jako szczęśliwy traf. Wnioski jednak nie napawają optymizmem.

- To pierwsze badania opisujące patologię choroby spowodowanej przez SARS-CoV-2 czyli COVID-19. Dotychczas nie przeprowadzono bowiem biopsji ani autopsji - komentuje jeden z głównych autorów badań Shu-Yuan Xiao z Chicago. Badacze przyznają, że od czasu wybuchu epidemii nie było można przeprowadzać biopsji ani sekcji z powodu bardzo dużej liczby pacjentów w szpitalach, szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa czy niedostatecznej ilości personelu medycznego.

- Może to być jedyna okazja, by zbadać wczesną fazę rozwoju choroby. Taka okazja może po raz drugi się nie powtórzyć. Autopsje czy biopsje pokażą nam bowiem późne lub końcowe stadia rozwoju - powiedział uczony i dodał, że w tym momencie inwazyjne metody diagnostyki nie są priorytetem.

Pierwsze badanie zakażonych tkanek było możliwe, ponieważ kiedy wybuchła epidemia przeprowadzono dwie operacje, w których konieczne było pobranie tkanki płuc od pacjentów. Należy zwrócić uwagę na to, że u żadnego z nich nie wykryto objawów koronawirusa - pacjenci trafili do szpitala z podejrzeniem nowotworu płuc.

Co więcej zwrócili uwagę na to, że nawet przy wystąpieniu gorączki, pobranie wymazu z górnych dróg oddechowych może dać wynik ujemny w teście na obecność koronawirusa. Dzieje się tak, ponieważ SARS-CoV-2 mógł jeszcze nie dotrzeć do płuc, mimo wystąpieniu stanu zapalnego.