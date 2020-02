Koronawirus - mapa zakażeń. Coraz więcej chorych poza Chinami. Stan na 30.01.2020

Mapa zakażenia koronawirusem 2019-nCoV z Wuhan pokazuje, że coraz więcej przypadków występuje poza Chinami. Wirus dociera do innych krajów i na odległe kontynenty.

Interaktywną mapę przygotowali badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystują do tego dane o zakażeniach zbierane przez Światową Organizację Zdrowia, amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób oraz dwie chińskie agencje zdrowia publicznego.

Ze względu na ogrom populacji, jaka musi być skontrolowana (Wuhan liczy 11 mln mieszkańców i znajduje się tam międzynarodowe lotnisko) nie wszytkich zakażonych udało się zatrzymać na miejscu. Przypadki zakażenia koronawirusem 2019-nCoV zostały zanotowane też w Australii, w pięciu stanach USA, w Kanadzie, a także w Europie: w Niemczech i we Francji. W Polsce na razie nie mamy potwierdzonego przypadku, ale codziennie do polskich szpitali trafiają osoby z podejrzeniem zakażenia 2019-nCoV. Przy czym objawy mogą być podobne do grypy (kaszel i wysoka gorączka).