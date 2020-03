Koronawirus. Kolejny produkt drożeje. Nawet dwukrotnie

Epidemia koronawirusa pokazuje nieoczywiste zachowania Polaków. Na początku rzucili się na płyn antybakteryjny, aż zaczęło go brakować, a jego ceny poszły w górę. Podobnie dzieje się właśnie z innym produktem - kamerami internetowymi.

Epidemia koronawirusa w Polsce zmusiła firmy do wysłania pracowników na tzw. home office, czyli pracę z domu. Szybko okazało się, że nie wystarczy do tego domowy komputer i smartfon więc Polacy i ich szefowie zaczęli na potęgę wykupować laptopy, a także kamerki internetowe. Te ostatnie spotkało to samo, co płyn antybakteryjny kilka tygodni temu - znikają z magazynów, a ich cena rośnie.

- Wyprzedaliśmy wszystkie kamery internetowe, jakie mieliśmy - mówi mi anonimowo pracownik sklepu należącego do jednej z największych sieciówek elektronicznych w Polsce. - Nawet ostatnia sztuka, uszkodzona i bez kabelka się sprzedała. Klient nawet nie chciał się targować.

Patrząc na historię średnich cen produktu w przeglądarce Ceneo.pl można zobaczyć, że kamerki internetowe zdrożały nawet o 100 proc. w czasie ostatniego tygodnia.

Ceneo Podziel się

Powyższy przykład dotyczy kamery internetowej Logitech C920, której cena dziś waha się w okolicach 400-500 zł, a jeszcze kilka dni temu była dostępna nawet za połowę tej ceny.

- Ceny kamerek internetowych wzrosły, co jest spowodowane ich małą dostępnością na rynku - mówi Kamil Szwarbuła z X-kom. - Nasz sklep również podniósł ich cenę, ale możemy co najwyżej mówić o wzroście dwucyfrowym i jest to liczba daleka od 99. Z powodu koronawirusa i pracy na home office, nasz sklep nie odnotował drastycznego wzrostu popytu na kamerki. Są one niszowym produktem, ponieważ są wbudowane w praktycznie każdym laptopie, a wiele osób do wideokonferencji używa swoich smartfonów.

Sprzedawcy faktycznie podnoszą ceny kamerek internetowych. Jednak porównanie z praktyką sklepów sprzedających 25-mililitrowe żele antybakteryjne za kilkadziesiąt złotych jest niesprawiedliwe dla sprzedawców elektroniki. Jeśli wejdziemy na oficjalną stronę producenta powyższej kamerki, firmy Logitech, to zobaczymy, że jej cena sugerowana jest bliższa obecnej, niż tej sprzed tygodnia i wynosi 439 zł.