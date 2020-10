Koronawirus: Kiedy nastąpi koniec COVID-19? Eksperci wyjaśniają

Niestety mimo, że większość osób przechodzi COVID-19 łagodnie lub bezobjawowo, to wirus wciąż stanowi zagrożenie i wywołuje lęk u wielu osób. Kiedy skończy się pandemia? Niestety eksperci nie prognozują szybkiego końca.

Koronawirus: Kiedy nastąpi koniec epidemii?

Pojawia się coraz więcej pytań odnośnie tego, czy COVID-19 można zatrzymać. Zdania są podzielone, ale druga fala, która zagraża obecnie Europie nie napawa optymizmem. Jedna z teorii zakłada, że koronawirus dołączy do stałego repertuaru sezonowych chorób układu oddechowego.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Prezydent Chin Xi Jinping i Donald Trump wyrazili optymizm w związku z nadchodzącą wiosenną pogodą, ponieważ wyższe temperatury mogą zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Tak dzieje się w przypadku grypy sezonowej. Adalja uważa, że jest to wysoce prawdopodobne. Może dojść do zmniejszenia transmisji choroby, ale ona nie zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jeśli koronawirus zniknie wraz z nadejściem ciepłych dni i będzie przejawiał sezonowość tak jak grypa, może okazać się, że odpuści wiosną i latem, by powracać jesienią i zimą każdego roku.

Sezonowość chorób układu oddechowego

Wirusy atakujące układ oddechowy przejawiają dużą sezonowość, bo niższe temperatury ułatwiają utwardzanie ochronnej powłoki podobnej do żelu, która otacza ich cząsteczki znajdujące się w powietrzu. Im silniejsza powłoka, tym dłużej może przetrwać w powietrzu. Oznacza to, że wirus ma więcej czasu, aby dotrzeć od jednej do drugiej osoby.