Koronawirus. Kaufland rozpoczyna internetową sprzedaż. Dostawa w ciągu 48 godzin

Od 2 kwietnia klienci mają możliwość składania zamówień ze sklepów Kaufland w sieci, a które będą realizowane przez sklep internetowy Mango. Tego, co możemy zamówić, nie wybierzemy jednak samodzielnie. W specjalnie przygotowanych przez sklep paczkach znajdzie się 30 podstawowych produktów spożywczych i higienicznych.

Za pojedynczą paczkę trzeba zapłacić 115,98 zł plus koszt wysyłki - 19,99 zł. W sumie daje to koszt 135,97 zł. Co znajdziemy w paczce przygotowanej przez Kaufland? Przede wszystkim mąkę, makaron, ryż, mleko, cukier, sosy pomidorowe, papier toaletowy, herbatę, kawę czy konserwy.