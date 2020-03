Koronawirus groźniejszy dla mężczyzn? Eksperci wyjaśniają

Koronawirus jest bardziej niebezpieczny dla mężczyzn niż kobiet? Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCDC). Zdaniem ekspertów wynika to przede wszystkim z różnic w stylu życia.

Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCDC) z pomocą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowało dane statystyczne dotyczące wszystkich 55 924 przypadków zarażenia koronawirusem (uwzględniając w tym 2114 zgonów), które miały miejsce na terenie Chin kontynentalnych do 20 lutego 2020 roku. To jak do tej pory najbardziej precyzyjne badanie, uwzględniające płeć i wiek osób dotkniętych COVID-19.