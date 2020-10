Koronawirus a zakupy online. Nowe badanie: tylko 13 proc. internautów nie kupuje w sieci

Koronawirus przyczynił się do wzrostu liczby osób kupujących w sieci - wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Zymetria. Okazuje się, że aż 87 proc. internautów kupuje online, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus przyczynił się do wzrostu popularności zakupów online (Pixabay)