Koronawirus a sezon grypowy. Naukowcy mają w końcu dobre wieści

Zdaniem badaczy CDC nadchodzący sezon grypowy może być więc wyjątkowo łagodny, jednak mimo to zachęcają, by nie unikać szczepień. Eksperci nie chcą być nadmiernie optymistycznie, zwłaszcza że pandemia koronawirusa nie spowalnia . Jednak zauważają, że prawdopodobnie to właśnie COVID-19 spowodował mniejszą liczbę zachorowań na grypę.

W raporcie wyszczególniono, że liczba testów na obecność wirusa grypy spadło w ciągu ostatniego roku z 50 tys. do 19 tys. Znacząco zmniejszył się również odsetek pozytywnych wyników tych testów: z 19 proc do 0,3 proc. Podobne spadki odnotowano też w innych krajach. Na półkuli południowej właśnie kończy się sezon grypowy, a w Australii, Chile i RPA na 83 000 testów jedynie 51 (czyli 0,06 proc.) dało wynik dodatni. W poprzednich latach przy ok. 178 tys. testów pozytywny wynik dawało 14 proc. z nich (ok. 24 tys.).