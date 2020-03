Koronawirus a odwołany lot. Sprawdź, jakie są twoje prawa

Koronawirus opanowuje coraz więcej krajów, a do wielu z nich linie lotnicze odwołują loty. Co w takiej sytuacji - czy możemy spodziewać się odszkodowania? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotowała adwokat Kamila Szczygieł współpracująca z GIVT.

Włochy , Chiny, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan to kraje, do których zaleca się nie wyjeżdżać podczas trwania epidemii koronawirusa z powodu wysokiego ryzyka zakażenia.

W konsekwencji, linie lotnicze odwołują loty do wskazanych wyżej miejsc, bądź na bieżąco informują o rozwoju sytuacji bez podejmowania drastycznych kroków, co wówczas skutkuje tym, że sami decydujemy się nie lecieć. Co w przypadku, gdy lot zostanie odwołany?