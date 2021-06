WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Konsole w promocji. Zerknij, nim zdecydujesz się na zakup Entuzjaści cyfrowej rozrywki – zarówno ci wytrawni, jak i niedzielni gracze – potrzebują sprzętu, który za niewielką cenę zapewni im odpowiednią jakość gier i pozwoli uruchomić nowe tytuły bez przykrych niespodzianek. Konsola to bezpieczne rozwiązanie i dobry wybór na początek. Wysoka jakość rozgrywki i niesamowite wrażenia zyskasz dzięki nowej konsoli Szukasz prezentu dla dziecka? A może pragniesz odskoczni od pecetowych zmagań i zastanawiasz się, nad alternatywą? W sieci znajdziesz mnóstwo poradników dotyczących tego, która konsola zaoferuje więcej możliwości i jakie warunki subskrypcji będą najbardziej korzystne. Ważnym kryterium jest również kwestia ceny, dlatego skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Xbox Series X czy Play Station 5 Gdy nowa generacja konsol trafiła wreszcie na rynek, wywołała niemałe zamieszanie. Ceny szybko poszybowały w górę, a problemy z dostępnością podzespołów zaostrzyły apetyty graczy na konsole najnowszych generacji. Jeśli szukasz sprzętu do najbardziej wymagających gier, który umożliwi ci granie w najwyższej oferowanej jakości, warto postawić na Xbox Series X. To mocny kandydat umożliwiający komfortową rozgrywkę w 4k oraz wsparcie dla technologii HDR. Nieco słabszym, ale również wyjątkowo tanim rozwiązaniem jest Xbox Series S. Ma o połowę mniejszy dysk SSD i jest sprzedawany bez napędu optycznego. Jednocześnie jest w stanie zaoferować użytkownikom dostęp do najnowszych gier wideo przez długie lata, nim nadejdzie kolejna generacja konsol. To wszystko w wyjątkowo przystępnej cenie. Play Station 5 pozwala użytkownikowi na rozgrywkę z płynnością aż 120 klatek na sekundę. Wydajny dysk SSD sprawia, że czasy ładowania znacznie się skracają, a dodatkowo oferuje wysoką kulturę pracy i ciche, bezszelestne chłodzenie. Ogromna biblioteka gier Zarówno jedna, jak i druga konsola wyposażona została w funkcję kompatybilności wstecznej, co oznacza, że bez przeszkód będzie można zagrać w zakupione wcześniej gry na konsole poprzedniej generacji. W przypadku sprzętu od Microsoftu sięga ona aż do pierwszego Xboxa. W przypadku PS5 jest to nowość, ale gry działają lepiej niż na klasycznej konsoli PlayStation 4, punktem wyjścia dla wstecznej kompatybilności jest tu PS 4 Pro. A może starsze modele Nowe konsole powoli wypierają starsze modele, a to oznacza, że jeśli nie chcesz wydawać małej fortuny, warto rozważyć zakup konsoli poprzedniej generacji. Stosunkowo niewielkim kosztem możesz zaopatrzyć się w szeroką bibliotekę gier dzięki usługom abonamentowym. W przypadku konsoli Xbox Series X lub S warto skorzystać z oferty Xbox Game Pass czyli stałej biblioteki ponad setki tytułów, do których masz dostęp w każdym momencie gdy opłacasz abonament. Alternatywą dla konsoli Sony będzie PS Plus.