Konsola PS5, warto ją kupić czy wynająć?

Praktyka pokazuje, że wynajem sprzętu to często wstęp do zakupów. Wielu graczy nie chce jednak co kilka lat pozbywać się drogich gadżetów na rzecz nowych. Trend wypożyczania elektroniki przyszedł do Polski z zagranicy. Jest odbierany jako przejaw rozsądnej konsumpcji, która nie powoduje szkodliwej dla środowiska nadmiernej produkcji.