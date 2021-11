Konsola przenośna — na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Konsola do gier Sony PS4

Playstation 4 to jedna z najbardziej znanych i popularnych konsol na rynku. Klasyk firmy Sony przekonuje ekscytującymi i ekskluzywnymi tytułami na PS4. Obejmuje na przykład gry z najwyższej półki, takie jak "God of War" i "Spiderman". Dlatego wybierając swoją przyszłą konsolę, należy zwrócić uwagę na to, jakie gry są dostępne dla urządzenia. Warto popytać też w gronie znajomych. Na przykład, jeśli lubimy grać razem online, do tej pory użytkownicy różnych sprzętów mogli mierzyć się razem tylko w ograniczonym zakresie. Wybór konkretnego modelu i firmy urządzenia, zadecyduje o tym, czy możliwe będzie wspólne granie online ze znajomymi. W Sony mamy wybór między klasycznym PS4 Slim i PS4 Pro. To pierwsze urządzenie jest znacznie tańsze niż Pro – podczas gdy to ostatnie jest już droższe.