Artykuł sponsorowany gry + 2 gry komputerowekonkurs Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 26-11-2021 10:46 Artykuł sponsorowany Konkurs #ROG4Creators. Uczestnicy odświeżą pierwszą polską grę z 92 r. Electro Body to pierwsza polska komercyjna gra na PC z 1992 r. Prawie 30 lat później powraca za sprawą projektu #ROG4Creators marki ASUS Republic of Gamers. W jego ramach dla fanów i twórców gier przygotowano dwa zadania – na odświeżenie słynnej platformówki oraz na napisanie krótkiego scenariusza. Uczestnicy otrzymają materiały, kod oraz grę – inspirację do rozwinięcia. Do wygrania jest wysokiej klasy laptop, a także kursy, bony zakupowe, oraz wizyta i warsztaty w studiu produkcyjnym Ten Square Games. Udział może wziąć każdy. Share Źródło: Adobe Stock Projekt #ROG4Creators od marki ASUS Republic of Gamers skierowany jest do fanów i twórców gier oraz wszystkich osób, które marzą o pracy w branży gamedev. W ramach akcji przygotowano dwa konkursy – na rozwinięcie gry w programie Unity, ale także na napisanie dla niej krótkiej fabuły. Dlatego udział może wziąć każdy. Na uczestników konkursów czekają cenne nagrody, to m.in. laptop ASUS ROG Zephyrus M16, profesjonalne kursy z tworzenia gier, bony na zakupy, ale także wizyta i warsztaty w znanym polskim studiu produkcyjnym Ten Square Games. – W ramach projektu odświeżamy historię polskiego gamingu, pierwszą komercyjną grę "Electro Body". Mamy wsparcie niesamowitych ambasadorów i partnerów, dajemy zaplecze merytoryczne do rozwijania się w branży, a także niesamowicie wartościowe nagrody, jak sprzęt, kursy i warsztaty. Mamy nadzieję, że tym samym możemy wesprzeć tę branżę i jej twórców, co jest naszym głównym założeniem – mówi Marcin Czech z ASUS Polska. [#ROG4CREATORS] Tworzysz gry lub chcesz zacząć? CODE YOUR ROG! Do wygrania ASUS ROG Zephyrus M16! Do stworzenia gra i tekst – nowe Electro Body z 92 r. Kampania podzielona jest na dwa konkursy. W pierwszym do stworzenia jest gra w programie Unity, a następnie udział w finałowym hackatonie online, do którego zaproszeni zostaną autorzy najlepszych prac z pierwszego etapu. W drugim konkursie uczestnicy muszą napisać krótką fabułę dla gry. Bazą dla obydwóch zadań jest pierwsza polska profesjonalna gra "Electro Body" z 1992 r. w odświeżonej szacie graficznej. W ramach akcji studio Ten Square Games ze wsparciem Movie Games przygotowało grę inspirację "Electro ROG". W konkursie głównym uczestnicy otrzymują jej bazowy kod, elementy graficzne do wykorzystania w programie Unity i muszą ją w swój sposób rozwinąć, lub stworzyć swoją grę, która będzie zawierała wskazane elementy. W konkursie tekstowym do rozwinięcia jest fabuła dla gry. materiały partnera Źródło: materiały partnera Konkurs na produkcję gry startuje 15 listopada. Jego uczestnicy mają czas na nadesłanie swoich prac do 6 grudnia. Finałowy hackaton online, w którym udział wezmą autorzy najlepszych gier - odbędzie się 10 grudnia i potrwa 72 godziny. Konkurs tekstowy startuje 22 listopada i potrwa do 13 grudnia. W konkursach może wziąć udział każdy. Wystarczy wejść na stronę https://rog4creators.pl/. Tam znajdują się także wszystkie szczegóły, materiały, a także filmy z ambasadorami i tutoriale. Wsparcie znanych polskich twórców Akcję wsparły znane nazwiska rynku gier, wśród których jest Maciej Miąsik, legenda branży. To autor pierwszej polskiej komercyjnej gry "Electro Body" i m.in. szef produkcji pierwszej części Wiedźmina. Projekt wsparł także Piotr Gnyp, ekspert rynku gier i twórca czołowego serwisu branżowego "Polygamia". Obecnie wraz z Miąsikiem związany jest z Movie Games, studiem, które wsparło #ROG4Creators. Wśród ambasadorów jest także Paweł Szpiczakowski ze studia Ten Square Games. To pod jego okiem stworzona została gra inspiracja dla uczestników "Electro ROG". Projekt promuje także Damian Kuk z kanału na Youtube "PL Tutors", który jest autorem tutoriali z tworzenia gry w Unity przygotowanych dla uczestników akcji. materiały partnera Źródło: materiały partnera Akcja odbywa się pod patronatem medialnym portalu polskigamedev.pl, polygamia.pl i wp.pl. Głównym partnerem projektu zostało największe polskie studio produkujące gry mobilne Ten Square Games.