Konkretne, proste w obsłudze i niemal niezawodne. Tradycyjne komórki z przyciskami do 99 zł

Telefon "do dzwonienia"

Pęknięty wyświetlacz, rozładowana bateria, migoczący ekran, wolny tryb pracy przeładowanego zadaniami urządzenia i wszechobecne aktualizacje, do których internet jest niezbędny. Jeśli jesteś sceptyczny wobec podatnych na uszkodzenia smartfonów z nadmiarem zbędnych funkcji, zwróć uwagę na proste i niezwykle trwałe urządzenia do komunikacji. Pomogą ci sporo zaoszczędzić, nie zawieszają się w ważnych momentach i skutecznie skomunikują cię ze światem.

Nie każdego z użytkowników telefonów komórkowych dopadło "smartfonowe szaleństwo". Wiele osób mimo znajomości nowoczesnych technologii i regularnego korzystania z internetu bez żalu decyduje się na zwykły telefon. Wiele takich modeli to wydatek rzędu 49, 59 lub 69 zł, co stanowi nawet kilka procent ceny najchętniej wybieranych smartfonów. Prostota i funkcjonalność takich komórek odpowiadają przede wszystkim osobom oczekującym konkretnego narzędzia do komunikacji, które ich nie zawiedzie.

Bez nosa ''zatopionego'' w smartfonie

Tanie, a zaskakują funkcjonalnością

Zapewne wielu użytkowników pamięta czasy, kiedy smartfon z dotykowym ekranem był sensacją na miarę pierwszych lotów w kosmos. Od tego momentu minęło dużo czasu, a wiele współczesnych telefonów oferuje naprawdę imponujące możliwości. Nowe modele mają coraz lepsze aparaty (a nawet kilka), skutecznie zastępują komputer do pracy i nauki, a do tego wykorzystujemy je do rozrywki na dziesiątki (jeśli nie setki) sposobów. Jeśli nie interesuje was ten pęd ku nowinkom, a do szczęścia wystarczy podstawowy aparat z możliwością nagrywania filmów i nieco ponad 2-calowy wyświetlacz – możliwe, że prosty i niedrogi telefon w zupełności zaspokoi wasze potrzeby. Warto uwzględnić przed zakupem jedynie niewielką pamięć wewnętrzną tych kompaktowych, uproszczonych urządzeń.