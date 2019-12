Koniec świata sprowadziła asteroida, ale wulkan już wcześniej zwiastował zagładę

Większość naukowców jest zgodna co do tego, że dinozaury wyginęły w następstwie uderzenia asteroidy w Ziemię. Jednak nowe odkrycie sugeruje, że już znacznie wcześniej były skazane na zagładę.

Naukowcy pobrali próbki i odczyty chemiczne skamielin, co doprowadziło do ujawnienia wysokiego stężenia rtęci. Substancja była obecna w obecnych skamielinach przed uderzeniem asteroidy, a jej ślady sięgają wielu tysięcy lat wstecz. Badacze sugerują, że erupcje wulkaniczne mogły przemienić środowisko naturalne w zbyt toksyczne, by nadawało się do życia.