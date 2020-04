Koniec świata? Nostradamus nie był jedyny. Sprawdź przepowiednie na 2020 rok

Koronawirus wywołał wielki niepokój wśród mieszkańców całego świata. Ludzie codziennie śledzą informacje medialne z nadzieją, że liczba zachorowań na COVID-19 zacznie maleć, co poskutkuje zakończeniem pandemii. Pomimo obaw związanych zarówno z bilansem ofiar śmiertelnych, a także wywołaniem ogromnego kryzysu gospodarczego, większość ludzi wierzy, że trudny dla wszystkich czas w końcu się skończy, a ich życie będzie mogło wrócić do normalności.

W zapiskach Nostradamusa można znaleźć przepowiednie, odnoszące się konkretnie do 2020 roku . Wynika z nich, że będzie to czas sprawiedliwości społecznej, a rządy zaczną poszukiwać sposobów, aby każdemu żyło się dobrze. Więcej uwagi poświęci się komunikacji międzyludzkiej, a także cierpieniu słabszych. Ludzie staną się na nie bardziej wrażliwi.

Nie tylko Nostradamus

- Koniec świata? Ludzie powinni martwić się o rok 2020 - powiedział sześć lat przed śmiercią wybitny fizyk teoretyczny Stephen Hawking, odnosząc się do błędnych obliczeń w kalendarzu Majów. Choć może brzmieć to niezwykle przerażająco, nie odnaleziono żadnych dowodów na to, że wraz z zakończeniem kalendarza Majów nastąpi "koniec świata" - wręcz przeciwnie, jest to początek nowej epoki.