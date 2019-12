Koniec świata na Boże Narodzenie? Asteroidy mogą wybuchnąć z siłą setek bomb atomowych

NASA ostrzega, że "potencjalnie niebezpieczne" asteroidy zbliżą się dzisiaj, 23 grudnia do Ziemi. Jedna z nich będzie pędzić z prędkością ponad 32 tys. km/h.



NASA ostrzega, że 23 grudnia dwie asteroidy zbliżą się do Ziemi. Jeśli wejdą w atmosferę naszej planety mogą eksplodować z siłą równą setce bomb atomowych. Mimo że obiekty nie uderzyłyby w powierzchnię Ziemi, to wciąż skala wybuchu mogłaby doprowadzić do poważnych zniszczeń. Zwłaszcza jeśli doszłoby do niej w obszarach miejskich. Warto w tym momencie przypomnieć chociażby katastrofę w Czelabińsku.