Koniec świata miał już miejsce za czasów człowieka. Miał moc 100 mln bomb atomowych

Potężny wybuch wulkanu sprzed prawie 75 tysięcy lat miał spowodować globalną katastrofę, zostawiając przy życiu zaledwie garstkę ludzi. Najnowsze badania naukowców sugerują, że "koniec świata" nie był tak przerażający, jak dotychczas sądzono.

- Populacja zamieszkująca Dhaba korzystała z kamiennych narzędzi, które były podobne do zestawów narzędzi używanych w tym samym czasie przez przedstawicieli Homo sapiens w Afryce. Fakt, że nie zniknęły one w czasie super erupcji wulkanu Toba oznacza, że tamtejsza populacja przetrwała katastrofę i nadal tworzyła narzędzia niezbędne do funkcjonowania - wyjaśnia Chris Clarkson, archeolog z University of Queensland.