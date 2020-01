Koniec świata jest nieunikniony. Uratuje nas tylko jedno - będziecie zaskoczeni

W obliczu końca świata np. apokalipsy nuklearnej, uderzenia asteroidy czy wybuchu superwulkanu, głównym problemem będzie brak dostępu promieni słonecznych do powierzchni. Bez nich, większość roślin i zwierząt wyginie, ale według najnowszych badań - jest jeszcze nadzieja.

Koniec świata dla dinozaurów. A ludzie?

Walsh sądzi, że nawet najbardziej przygotowani nie poradzą sobie z brakiem dostępu do światła słonecznego. Ale zwraca też uwagę, że nie wszystko, czym żywią się ludzie potrzebuje go, aby rosnąć. Do przetrwania ludzkość będzie potrzebować przede wszystkim grzybów, owadów i wszystkiego, co może żyć bez kontaktu ze Słońcem.