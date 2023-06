Kongsberg prezentuje samobieżny system NASAMS. Będzie strzegł norweskiego nieba

Radar systemu ma pozwalać na wykrycie celów na dystansie do maksymalnie 75 km (zasięg jest niższy dla nisko lecących celów), a pociski nie wymagają do strzału precyzyjnego ustawienia wyrzutni, ponieważ wystarczy tylko jej obrócenie w konkretną stronę. Nie jest to jednak wymaganie, ponieważ pocisk może w powietrzu nawrócić i polecieć w stronę celu znajdującego z tyłu.

Pocisk ten jest zdolny nie tylko do zwalczania samolotów, ale nawet innych celów w postaci m.in. innych pocisków powietrze-powietrze bądź dronów. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj głowica IR czwartej generacji (IIR), która w porównaniu do poprzednich generacji widzi termiczny obraz celu. Pozwala to na strzelanie do obiektów wcześniej za zimnych dla pocisków ze starszą głowicą oraz zapewnia niewrażliwość na flary.