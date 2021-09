WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne praca zdalna + 2 microsoft teamskomunikacja Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 16-09-2021 16:03 Artykuł sponsorowany Komunikacja zdalna - wyzwanie XXI wieku czy szansa do rozwoju? Komputeryzacja odbiła się echem na całym świecie, wpływając na wiele branż i przedsiębiorstw. Niegdyś kontrowersyjne i elitarne rozwiązania, dziś stały się podstawowym elementem rozwoju. Otworzenie się na nowe, technologiczne aspekty to kamień milowy w rozwoju nauki, gospodarki i socjologii. Obecnie niemalże każdy z nas - zarówno w ujęciu jednostki, jak i grupy - uczestnicy w technologicznej rewolucji. Share Źródło: materiały partnera Polskie Badania Internetu przeprowadziły badania na próbie złożonej z ponad 500 internautów. Pokazują one, że świat online jest dla nas jednym z głównych źródeł wiedzy [1]. Tak znaczący wpływ przyczynia się do powstawania wielu pytań. Czy nowe technologie sprzyjają komunikacji? W jaki sposób można je wykorzystać, aby zacieśniać relacje międzyludzkie? Czy komunikacja zdalna to szansa, czy wyzwanie, któremu musimy sprostać? Komunikacja oczami psychologów Psychologia sumiennie podejmuje się tematyki komunikacji międzypersonalnej, ujmując ją zarówno w kontekście relacji, kwestii zawodowych, jak i HRowych. Dokładne zrozumienie natury relacji między komunikacją a rozwojem człowieka, jest jednym z głównych zadań dla współczesnych specjalistów. W tym kontekście psycholodzy próbują odpowiedzieć na pytania, takie jak np.:

W jaki sposób rozwija się komunikacja, na czym polegają te zmiany i jak wygląda ta kwestia na przestrzeni ostatnich lat [3] Jak zmienia się komunikacja interpersonalna pod wpływem rozwoju psychologicznego? [3] Jak komunikacja wpływa na nasz rozwój? Przyjmuje się, że komunikacja interpersonalna jest ogólnym czynnikiem rozwoju (Przetacznik-Gierowska, 1996).[3]

Psychologia jasno podkreśla, że komunikacji nie można sprowadzać wyłącznie do przekazywania informacji. W tym całym procesie chodzi o coś więcej - i to właśnie "to więcej" stwarza największe problemy i wyzwania. W trakcie komunikacji ważne jest przekazywanie emocji - do treści i do odbiorcy. Rozmowa jest wymianą doświadczenia i działania, nierzadko redefiniując nasze relacje[3]. Tak szerokie ujęcie aspektów komunikacji tworzy naturalne dyskusje, które stawiają w wątpliwość czy technologia może sprostać powyższym wymogom. Zadanie to jest szczególnie trudne, gdy uzmysłowimy sobie jak wiele relacji musi budować się wyłącznie w przestrzeni online. Komunikacja oczami technologii Pandemia wymusiła na nas zmiany. Jedną z nich była konieczność przejścia do trybu zdalnego, który w naturalny sposób oparty był na komunikacji online. To nowe technologie umożliwiły przejście ze "standardowego trybu pracy" do home office. Tylko w ostatnich miesiącach liczba pracowników wykonujących obowiązki zawodowe w domu, wzrosła o 96%. Obecnie w naszym kraju około 9% pracowników całkowicie pracuje w tym trybie, zbliżając się do średniej, wykreowanej przez Unię Europejską (13%). [4] Przedsiębiorstwa coraz przychylniej patrzą na pracę zdalną, a firmy samoistnie przystosowują się do zmian, nierzadko szukając inteligentnych i zautomatyzowanych rozwiązań. Niegdyś był to przywilej - dziś jest to podstawowy filar, który rozwiązuje ogrom problemów - również komunikacyjnych. To w takich sytuacjach istotne jest znalezienie intuicyjnego, bezpiecznego systemu, który zapewni nie tylko ochronę przesyłanych danych, ale także ułatwi porozumiewanie się i podtrzymywanie relacji. Połączenie tych wartości zaowocowało w narzędzia, takie jak np. Microsoft Teams. Microsoft Teams to jedno z najprężniej rozwijających się usług, pochodzących z szerokiej grupy produktów Microsoft. Jego powstanie miało na celu stworzyć przestrzeń do szybkiej i komfortowej komunikacji [2], a tym samym - do pracy zespołowej. Wśród największych zalet tego rozwiązania wymienia się:

możliwość stworzenia wideokonferencji z wbudowaną opcją nagrywania - co w naturalny sposób stwarza pole do wymiany emocji i doświadczeń, o którym piszą psycholodzy,

maskowania tła,

udostępniania pulpitu,

rozmawiania w każdym, dogodnym dla siebie miejscu.

W ten oto sposób zyskaliśmy usługę, która umożliwia pracę na dokumentach, w obrębie jednej platformy, z jednoczesnym spełnieniem wymagań bezpieczeństwa. To dzięki niemu możemy nie tylko współpracować czy zarządzać projektami, ale przede wszystkim - podtrzymywać komunikację i relacje, które w dobie pracy zdalnej są równie (o ile nie bardziej) istotne. Oprócz powyższego narzędzia dostępne są także inne m.in.: rozwiązania Adobe Sign, TeamViewer, Microsoft OneDrive. Więcej o ich właściwościach i możliwościach przeczytasz na stronie Anegis.com. [1] Garapich A. Internet a decyzje zakupowe – rola Internetu w procesie zakupu leków i preparatów zdrowotnych. Polskie Badania Internetu, Warszawa 2012 [2] https://www.anegis.com/rozwiazania-it/modern-workplace [3] Frydrychowicz, S. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka. Psychologia rozwojowa, 10(3). [4] Eurostat, 2020/2021 Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku