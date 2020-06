Komputery jak "na miarę". Nie przepłacaj i ciesz się dobrym sprzętem

Dobry laptop dla wymagających i oszczędnych

Komputer elegancki, szybki i o nowoczesnym wzornictwie to teraz wydatek rzędu ok. 3 tys. zł. To niewiele, jeśli komputer służy do pracy, do zabawy, rozrywki, nauki, a czasem sięgają po niego także członkowie rodziny. Ale taki zwykły laptop to czasem za mało. Bywa, że do zakupu skłania nas praca wymagająca sprawnego działania sprzętu z wieloma aplikacjami, a do tego chęć nabycia eleganckiego modelu, z którym można się pokazać na spotkaniu z ważnym kontrahentem i zależy nam na dobrym wrażeniu. Można nabyć dobry sprzęt o parametrach zbliżonych do popularnych macbooków, ale bez horrendalnej ceny.