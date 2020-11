Komputer do nauki. Nie potrzebujesz laptopa za wiele tysięcy złotych

Jaki sprzęt wybrać, żeby spełnił swoje zadanie i nie kosztował zbyt dużo ? Podpowiadamy, na czym można oszczędzić.

Komputer dla ucznia to zwykle nie tylko komputer do nauki. Służy też do gier, a to sprawia, że wymagania mu stawiane są znacznie wyższe niż dla komputera do obsługi programów biurowych i internetu. Najnowsze gry potrzebują naprawdę bardzo wydajnych i drogich maszyn, więc kupienie komputera do nowych gier i nauki może nas finansowo zaboleć. Taniej zainwestować w konsolę i komputer. Minimum dla tego ostatniego urządzenia?

Podstawowe parametry

· Minimum 8 GB pamięci RAM (ale lepiej 16).

· Procesor: do większości zadań wystarczy sprzęt z serii INTEL Core i3 lub Ryzen 3. Dla gracza minimumto kolejne generacje procesorów (od Core i7 w górę).

· Karta graficzna: jeśli sprzęt ma służyć do obsługi programów raczej biurowych niż graficznych, w zupełności wystarczą modele zintegrowane z płytą główną. Osobna karta do komputera gamingowego to wydatek za samo urządzenie liczone czasem w tysiącach złotych.

· Pojemność dysku twardego – przynajmniej ok. 500 GB (dysk SSD). Szybszy dysk to gwarancja bezproblemowej pracy bez czekania na to, aż uruchomimy kolejny program czy aplikację. Większy jest zbędny, bo dziś uczniowie owoce swojej pracy mogą za darmo przechowywać w chmurach udostępnianych przez Microsoft czy Google – wykorzystywanych bezpłatnie do nauki zdalnej.

· Karta sieciowa – Wi-Fi to dzisiaj standard, zwykle dobrze się sprawdza w domu czy mieszkaniu, tu nie ma większego znaczenia, jaką kartę mamy w komputerze. Ważne jest, jak szybki i stabliny internet mamy do dyspozycji.

Stacjonarny czy laptop?

Komputery stacjonarne mają dwie przewagi nad laptopami: długowieczność i trwałość. Stojące pod biurkiem obudowy nie są tak podatne na uszkodzenia fizyczne, jak laptopy. Umieszczony na biurku monitor też się tak łatwo nie porysuje, jak matryca przenośnego urządzenia.

Za cenę dość przeciętnego laptopa można kupić mocny komputer stacjonarny. Do tego są sklepy, które oferują usługę montażu i testowania zestawu. Liczba gotowych zestawów też jest gigantyczna – w sklepach lub na Allegro jest ich całe mnóstwo, tutaj lista uszeregowana od najtańszych produktów (bez monitora, klawiatury i myszki): https://bit.ly/3kAT6j2.

Jak widać – ceny zaczynają się od niecałych 1400 zł. Te najtańsze z pewnością poradzą sobie z zadaniami szkolnymi. Laptop kupiony za podobne pieniądze wywoła u ucznia irytację, a nie chęci do nauki, bo w tej cenie nie ma szans na zakup szybkiego i dobrej jakości sprzętu.

Poza tym – kupiony dziś komputer PC za kilka lat można rozbudować, wymienić niektóre podzespoły, dokupić dysk twardy, a nawet inną płytę główną. Raz kupiony laptop pozostaje takim do końca (czasem możliwe jest tylko zwiększenie pamięci RAM i wymiana dysku).

Kolejna sprawa to wygoda i ergonomia pracy. Ślęczenie nad niewielkim ekranem laptopa nie należy do najbardziej zdrowych rzeczy dla kilkunastoletniego człowieka.

Komputer stacjonarny to możliwość dobrania dużego monitora o dobrych parametrach wyświetlania (np. z matrycą IPS). To warto dodać, że o ile sam komputer nie musi być superwydajny i drogi, to warto dołożyć kilkaset złotych do naprawdę dobrego monitora. Będzie służył latami, a godziny wpatrywania się w ekran nie pozostają bez wpływu na wzrok. Kupujmy więc to, co szkodzi najmniej – na przykład coś z tej listy, w cenie już od 500 zł: https://bit.ly/3e1mMTJ.

Z drugiej strony laptop ma oczywiste zalety, których nie ma komputer stacjonarny – przede wszystkim mobilność. Można pracować czy uczyć się nie tylko przy biurku, ale na kanapie czy nawet w ogrodzie lub na balkonie. Albo w łóżku, co dla nastolatków jest atrakcyjnym rozwiązaniem, chociaż niekoniecznie dobrze wpływającym na efektywność takiej nauki.

Pewnym rozwiązaniem jest zakup laptopa oraz dodatkowo monitora i oddzielnej klawiatury z myszką. Laptop pełni wtedy rolę jednostki centralnej (np. podczas nauki), a "po szkole" można z nim usiąść w fotelu i obejrzeć film. Choć lepiej – i zdrowiej – wykorzystać do tego telewizor.

A może coś pomiędzy?

Nie jesteśmy jednak ograniczeni wyborem między tradycyjnym komputerem stacjonarnym a laptopem.

Ciekawym, choć wciąż mało popularnym rozwiązaniem, jest komputer typu All-in-one. To urządzenie, które z wyglądu przypomina sam monitor, chociaż nieco grubszy. Jest pełnoprawnym komputerem, ze wszystkimi wejściami, napędem DVD i często nawet kieszenią na dodatkowy dysk twardy. Jeśli chodzi o parametry i cenę – jest podobnie jak w przypadku laptopów. Podobna też jest możliwość rozbudowy takiego sprzętu – czyli niewielka.

Ale plusem jest oszczędność miejsca, dodatkowo można wykorzystać mocowanie VESA (choć nie wszystkie urządzenia go mają) do zamontowania takiego komputera na ramieniu na ścianie lub krawędzi biurka, co sprawia, że cały blat pozostaje do dyspozycji. Na książki i zeszyty, które w zdalnym nauczaniu też są przecież potrzebne. Koszty? Zaczynają się powyżej 2 tysięcy złotych za najbardziej podstawową konfigurację.

Opcją jest też komputer typu NUC, określany też jako mini PC. To małe "pudełka", zajmujące niewiele miejsca na biurku. Można je też przymocować do pleców monitora za pomocą mocowania VESA. Dzięki temu dostaniemy komputer przypominający funkcjonalnością All-in-one, ale z większą możliwością rozbudowy w przyszłości. A tutaj kilka cen.

Bezproblemowa komunikacja

Dzisiaj właściwie wszystkie nowe komputery – niezależnie od tego, czy będzie to laptop, komputer stacjonarny czy inna jego odmiana – poradzą sobie z zadaniami stawianymi przed takim narzędziem dla uczniów. Można nawet zrezygnować z pojemnego dysku twardego, bo i tak większość danych można przechowywać w chmurze.

Wystarczy się zalogować na swój wirtualny dysk z dowolnego innego komputera lub nawet smartfona.

Z punktu widzenia ucznia najważniejsze dziś jest szybkie i stabilne łącze internetowe. A z tym wciąż bywa różnie. Niekoniecznie musi być to światłowód, są rozwiązania, które zapewniają równie dobrą jakość przesyłu danych.

