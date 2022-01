Komputer All in One. Co to jest? Kiedy warto go wybrać?

Komputery All in One są doskonałe do biura i domu pod warunkiem, że nie będą wykorzystywane do obsługi najnowszych tytułów gier. Oczywiście jest to możliwe, jeśli kupicie sprzęt z mocną kartą graficzną. Większość urządzeń będzie jednak wyposażona w prostsze elementy, które przy okazji zapewnią oszczędność energii. Na rynku są także urządzenia z ekranem dotykowym, które ułatwią prezentowanie treści lub obsługę multimediów. Takie komputery są też wykorzystywane w biznesie np. jako element punktu do zamawiania usług.