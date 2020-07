Kometa NEOWISE i perseidy widoczne gołym okiem. Niebo w lipcu pełne niezwykłych widoków

To już ostatnie dni, by obserwować kometę NEOWISE gołym okiem. Następna taka okazja zdarzy się dopiero za ok. 6800 lat, tak więc warto spojrzeć w niebo. Co więcej, gołym okiem będzie można obserwować również inne niezwykłe zjawiska.

Kometa NEOWISE - gdzie oglądać?

Kometę NEOWISE można obserwować na niebie już od kilku dni z różnych zakątków świata. To niesamowite wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy tego typu obiekt znalazł się na tyle blisko i jest tak jasny, że można go zobaczyć na niebie bez teleskopu.

20 lipca od wieczora aż do wczesnego rana będzie można zobaczyć NEOWISE nad północnym horyzontem. Wtedy do jej obserwacji nie będzie potrzeba specjalnego sprzętu i będzie widoczna gołym okiem. Aby znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji, warto wybrać się z dala od miejskich świateł. W jego znalezieniu może pomóc aplikacja Light Pollution Map.

Trzy dni później jeszcze bardziej zbliży się do Ziemi, jednak wtedy do jej obserwacji przyda się lornetka lub teleskop. Od końca lipca będzie widoczna w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. W znalezieniu jej mogą pomóc aplikacje do obserwacji nocnego nieba, np. Stellarium lub Star Walk 2.

Jeżeli nie uda wam się zobaczyć NEOWISE gołym okiem, możecie obejrzeć nagranie wykonane przez astronautów stacjonujących na ISS. Nasi czytelnicy wysłali również do nas zdjęcia komety, które udało im się wykonać na początku miesiąca - możecie zapoznać się z nimi w serwisie Fotoblogia.

Perseidy 2020 już widoczne

Kometa NEOWISE będzie widoczna na niebie co najmniej do końca miesiąca, jednak już w ten weekend będzie można zobaczyć na niebie również rój meteorytów.Perseidy są jednym z najbardziej widowiskowych zjawisk, jakie można obserwować latem, dlatego warto wypatrywać spadających gwiazd.

Maksimum roju można będzie obserwować dopiero w sierpniu, jednak już teraz wprawni obserwatorzy będą mogli zobaczyć spadające gwiazdy w obrębie gwiazdozbioru Kasjopei. Ma on charakterystyczny wygląd przypominający literę "W", ale jeśli będziecie mieć trudności ze znalezieniem go - sprawdźcie w aplikacjach, o których wspomnieliśmy powyżej.

5 planet widocznych bez teleskopu

W niedzielę, 19 lipca warto wstać wcześnie rano, by zobaczyć na niebie pięć planet - Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Do ich obserwacji nie będzie konieczny teleskop, ale może przydać się lornetka.

- Wyjdź wcześnie rano, przynajmniej godzinę przed wschodem słońca - tłumaczy Jeffrey Hunt, nauczyciel astronomii i były dyrektor planetarium w rozmowie z Cnet. - Planety wyglądają jak bardzo jasne gwiazdy. Wenus leży nisko na wschodzie i północnym wschodzie. Mars jest jedyną "gwiazdą" na południowym wschodzie, a Jowisz i Saturn znajdziemy na południowym zachodzie.