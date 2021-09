Kolekcjonowanie winyli — jak zacząć z niewielkim budżetem?

Jak czyścić winyle?

Kurz to wielki wróg igieł i płyt gramofonowych. Czy można oszczędzić na środkach do konserwacji winyli? Podpowiadamy: nie warto. Szczoteczka z antystatycznym włosiem lub specjalna chusteczka i płyn to wydatek około 30 - 40 zł. Co więcej, preparaty te wystarczają na długo. Oczywiście, na forach entuzjastów analogów znajdziesz liczne informacje na temat czyszczenia winyli w domu, ale od większości z nich włos jeży się na głowie. Naszym zdaniem, lepiej odpuścić sobie zakup jednej płyty na rzecz pielęgnacji reszty kolekcji.