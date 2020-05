Kolejny skutek koronawirusa. Uber, Airbnb i Kickstarter masowo zwalniają pracowników

Nie podano informacji dotyczących tego, w których krajach dojdzie do zwolnień. Wiadomo jednak, że będzie miało to szereg konsekwencji dla poszczególnych produktów, w tym Transport i Airbnb Studios. Wstrzymane zostaną również prace związane z hotelami.

Jak podaje Tech Crunch Airbnb przewiduje, że przychody firmy w 2020 r. będą niższe niż 50 proc. całkowitych wydatków w 2019 r., co niewątpliwie ma związek z kryzysem w branży turystycznej z powodu pandemii COVID-19 . O możliwych zwolnieniach z powodu sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 zresztą Airbnb informował już wcześniej.

Airbnb to start up, który zyskał bardzo dobrą opinię. Spodziewano się, że firma w 2020 roku osiągnie rekordowe wyniki, jednak w założeniach nikt nie mógł przewidzieć pandemii koronawiusa. Nie jest to jednak jedyna firma, która ogłosiła dzisiaj masowe zwolnienia.