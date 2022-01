Kolejne masowe wymieranie się zaczęło? Naukowcy mówią o "szóstej katastrofie"

To może być początek "szóstej katastrofy"

Do tej pory naukowcy odwołujący się do danych IUCN zaprzeczali rozpoczęciu szóstego masowego wymierania. Naukowcy pod kierownictwem prof. Roberta Cowie'go nie zgadzają się z tymi twierdzeniami. Ich zdaniem "szóste masowe wymieranie rozpoczęło się na lądzie i w słodkiej wodzie". Świadczy o tym m.in. wskaźnik wymierania ślimaków, który opracował zespół. Uzyskane dane dowodzą, że od 1500 roku mogło wyginąć od 7,5 do 13 proc. gatunków, co oznacza poważną utratę bioróżnorodności.