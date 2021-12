Kolejne Leopardy 2PL dla brygady pancernej. W Wesołej jest już 14 zmodernizowanych czołgów

Czołgi doprowadzone do nowego standardu przez Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy i niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme, zostały dostarczone do 1BPanc we wrześniu 2020 roku. Od tamtego czasu Brygada otrzymała w sumie 12 zmodernizowanych czołgów – 6 w 2020 roku i 6 w roku 2021, do których dołączyły 2 najnowsze egzemplarze.